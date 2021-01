Aleksandr Kokorin, vita da dannato: genio in campo, ma fuori carcere, armi e ribellione. Alla Fiorentina per la rinascita (o il baratro) (Di sabato 23 gennaio 2021) La pAlla rotola pigra su quel campo alopecico. A ogni rimbalzo solleva una nuvoletta di polvere, modifica la sua traiettoria, accelera la sua corsa. Non c’è niente di normale in quel piccolo impianto. Le linee di gesso bianco sono grossolane e storte, l’erba cresce sbiadita e ostinata solo a ridosso delle fasce laterali. E poi ci sono le tribune. Sono così vicine al terreno di gioco. Ma sono anche scavate nel terreno. I giocatori riescono a vedere solo il busto di quella massa informe di spettatori vestiti tutti uguali. Sentono i loro occhi fissi su di loro, ascoltano le loro frasi velenose piovere giù attraverso quella barriera di plexiglass trasparente. La pAlla gli arriva da destra. Aleksandr Kokorin non ha neanche bisogno di guardarla. Tanto sa già dove andrà a finire. Così apre il piatto destro e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 23 gennaio 2021) La protola pigra su quelalopecico. A ogni rimbalzo solleva una nuvoletta di polvere, modifica la sua traiettoria, accelera la sua corsa. Non c’è niente di normale in quel piccolo impianto. Le linee di gesso bianco sono grossolane e storte, l’erba cresce sbiadita e ostinata solo a ridosso delle fasce laterali. E poi ci sono le tribune. Sono così vicine al terreno di gioco. Ma sono anche scavate nel terreno. I giocatori riescono a vedere solo il busto di quella massa informe di spettatori vestiti tutti uguali. Sentono i loro occhi fissi su di loro, ascoltano le loro frasi velenose piovere giù attraverso quella barriera di plexiglass trasparente. La pgli arriva da destra.non ha neanche bisogno di guardarla. Tanto sa già dove andrà a finire. Così apre il piatto destro e ...

Noovyis : (Aleksandr Kokorin, vita da dannato: genio in campo, ma fuori carcere, armi e ribellione. Alla Fiorentina per la ri… - il_Finnico : RT anche tu se vuoi un'altra perla giocatore-numero Dopo 7 Nani Dopo 14 Fortin Dopo 5 Sensi E molti altri Ora vo… - AndreasAldino : RT @EdoardoBranchi: Appena realizzato che se Aleksandr Kokorin prende la maglia col numero 47 diventa #AK47. Magia. @acffiorentina per fav… - EdoardoBranchi : Appena realizzato che se Aleksandr Kokorin prende la maglia col numero 47 diventa #AK47. Magia. @acffiorentina per… - sportli26181512 : Fiorentina, Capello presenta Kokorin: 'Ha tutto ma...': La Fiorentina accoglie Aleksandr Kokorin. Fabio Capello, ex… -

Ultime Notizie dalla rete : Aleksandr Kokorin Chi è Aleksandr Kokorin, alla Fiorentina dopo pistole, carcere e aggressioni Sport Fanpage MERCATO, Dopo Kokorin sogno Torreira ed Ehizibue

La Fiorentina attende a Firenze, per il prossimo martedì, Aleksandr Kokorin, attaccante 30enne russo su cui la piazza e i tifosi hanno manifestato varie perplessità. ieri in ...

Bucchioni: “Almeno un mese per l'inserimento di Kokorin. Ingaggio sui due milioni”

Ieri l’affare è stato chiuso con circa cinque milioni allo Spartak Mosca e un triennale sui due milioni per il giocatore. A seguire vi proponiamo un estratto dell’editoriale di Enzo Bucchioni su tutto ...

La Fiorentina attende a Firenze, per il prossimo martedì, Aleksandr Kokorin, attaccante 30enne russo su cui la piazza e i tifosi hanno manifestato varie perplessità. ieri in ...Ieri l’affare è stato chiuso con circa cinque milioni allo Spartak Mosca e un triennale sui due milioni per il giocatore. A seguire vi proponiamo un estratto dell’editoriale di Enzo Bucchioni su tutto ...