Aifa: "Per chi viene contagiato dopo la prima dose del vaccino covid non è indicato il richiamo" (Di sabato 23 gennaio 2021) . Secondo gli esperti dell'Aifa l'infezione stessa genera un potente stimolo per il sistema immunitario delle persone colpite dal coronavirus che, sommata alla risposta immunitaria, seppur parziale, generata dalla prima dose del vaccino covid, porta a una immunità che non richiede la seconda dose del vaccino covid. Chi viene contagiato dal coronavirus dopo la prima dose del vaccino covid non deve sottoporsi al richiamo e dunque non deve ricevere la seconda iniezione. Lo ha spiegato l'Aifa l'agenzia italiana del Farmaco in una nuova Faq pubblicata sul proprio sito.

