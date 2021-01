Affari tuoi-Viva gli sposi, stasera in tv: orario, canale, montepremi, chi sono gli ospiti vip, Pacco Feeling (Di sabato 23 gennaio 2021) Torna questa sera, sabato 23 gennaio, il quinto appuntamento appuntamento dalle 20.35 circa su Rai 1 con Affari tuoi (Viva gli sposi). Alla conduzione del varietà, prodotto in collaborazione con Endemon Shine Italy, Carlo Conti. Affari tuoi-Viva gli sposi, stasera in tv: montepremi Anche in questo quinto appuntamento protagonista sarà una coppia, prossima alle nozze, che cercherà di farsi un bel regalo: vincere il montepremi massimo di 300.000 euro. L’obiettivo del programma è quello di offrire un aiuto importante, in vista delle imminenti nozze, ai protagonisti della puntata. Come da prassi, il game show si baserà su 20 pacchi presenti in studio che conterranno ognuno un premio. Ad aprirli ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 23 gennaio 2021) Torna questa sera, sabato 23 gennaio, il quinto appuntamento appuntamento dalle 20.35 circa su Rai 1 congli). Alla conduzione del varietà, prodotto in collaborazione con Endemon Shine Italy, Carlo Conti.gliin tv:Anche in questo quinto appuntamento protagonista sarà una coppia, prossima alle nozze, che cercherà di farsi un bel regalo: vincere ilmassimo di 300.000 euro. L’obiettivo del programma è quello di offrire un aiuto importante, in vista delle imminenti nozze, ai protagonisti della puntata. Come da prassi, il game show si baserà su 20 pacchi presenti in studio che conterranno ognuno un premio. Ad aprirli ...

zazoomblog : Affari tuoi-Viva gli sposi stasera in tv: orario canale montepremi chi sono gli ospiti vip Pacco Feeling - #Affari… - CorriereCitta : Affari tuoi-Viva gli sposi, stasera in tv: orario, canale, montepremi, chi sono gli ospiti vip, Pacco Feeling… - UnDueTreBlog : Affari Tuoi – Con Carlo Conti. Quinta puntata di sabato 23 gennaio 2021. - SMSNEWSOFFICIAL : Sabato 23 gennaio su Rai1 alle 20.35 nuovo appuntamento con “Affari Tuoi (Viva gli Sposi!)” - Teleblogmag : Tutti gli appuntamenti in prima serata. #guidatv #programmi #staseraintv Iscriviti al nostro canale Telegram! … -