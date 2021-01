Affari tuoi – Viva gli sposi | anticipazioni e ospiti della quinta puntata del 23 gennaio

Leggi su tpi

(Di sabato 23 gennaio 2021)gliQuesta sera, sabato 232021, alle ore 20,35 su Rai 1 va in onda ladigli, il nuovo format dello storico game show, condotto per l’occasione da Carlo Conti con sette puntate speciali. È stato uno dei programmi più amati di Rai 1, andato in onda ininterrottamente dal 2003 al 2017: il popolarissimo “gioco dei pacchi” ritorna in una versione inedita, con protagonisti una coppia di futurie 10 “pacchisti” vip. Un gioco con, musica e tanto divertimento, ...