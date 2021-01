A 87 anni muore Larry King, il re della Cnn. Era stato ricoverato per Covid (Di sabato 23 gennaio 2021) Lo storico volto della Cnn Larry King è morto a 87 anni dopo essere stato ricoverato per Covid una settimana fa a Los Angeles. Il conduttore televisivo e affermato giornalista soffriva da tempo di altre patologie tra cui diabete e seri problemi cardiaci e nel 2017 era stato operato per un tumore ai polmoni. ricoverato al Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles a inizio gennaio, King aveva subito nel 2020 la tragica perdita di entrambe i suoi figli: Andy, morto per un attacco cardiaco il 28 luglio, e Chaia, solo tre settimane dopo, deceduta per un tumore ai polmoni. Sposato 8 volte, il 2020 era stato l’anno anche del divorzio dalla sua ultima moglie Shawn Southwick, dopo 22 anni di ... Leggi su open.online (Di sabato 23 gennaio 2021) Lo storico voltoCnnè morto a 87dopo essereperuna settimana fa a Los Angeles. Il conduttore televisivo e affermato giornalista soffriva da tempo di altre patologie tra cui diabete e seri problemi cardiaci e nel 2017 eraoperato per un tumore ai polmoni.al Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles a inizio gennaio,aveva subito nel 2020 la tragica perdita di entrambe i suoi figli: Andy, morto per un attacco cardiaco il 28 luglio, e Chaia, solo tre settimane dopo, deceduta per un tumore ai polmoni. Sposato 8 volte, il 2020 eral’anno anche del divorzio dalla sua ultima moglie Shawn Southwick, dopo 22di ...

