400mila dosi di vaccino non sono andate né a sanitari né a over80

sono, ad oggi, "solamente 790.251 le dosi di vaccino somministrate agli operatori sanitari, su un totale di 1.312.275. Ben 397.583 dosi sono state invece iniettate a personale non sanitario e non appartenente alle altre aree a rischio come ad esempio quelle degli ospiti delle Rsa e degli over 80. È inaccettabile vedere persone che non svolgono un'attività così rischiosa essere sottoposte al vaccino e osservare una larga parte della professione medica non ancora vaccinata". Lo afferma il presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici Fnomceo Anelli, nel giorno in cui tocca quota 300 il numero dei medici morti. "Il personale medico non è solo quello del Servizio sanitario nazionale, che pure è duramente colpito: solo tra ...

