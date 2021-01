Zucchero tra gli ospiti di Fiorella Mannoia stasera su Rai1 a La Musica Che Gira Intorno

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Anchetra glidisu. Con il suo show, LaChe, laoccupa nuovamente la prima serata Rai per il secondo ed ultimo appuntamento in. Centrale a LaCheè il mondo delle note e delle parole, proprio nel periodo in cui lo spettacolo è fermo a causa del Coronavirus.riporta lain TV al momento più giusto e accoglie sul suo palco numerosi, amici e colleghi del mondo della discografia e dello spettacolo che si uniscono a lei in questo nuovo percorso. Dopo il ...