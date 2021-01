Zona rossa, zona arancione e zona gialla: le regioni cambiano colore, le ultime notizie (Di venerdì 22 gennaio 2021) E’ tempo di cambiare nuovamente e nei prossimi giorni il Governo farà il punto della situazione emanando un nuovo decreto che potrebbe mutare colori a qualche regione. zona rossa, zona arancione e zona gialla: quali saranno le regioni inserite per ogni fascia? Come sappiamo a ogni colore corrisponde un indice di criticabilità e misure più o meno restrittive per ridurre il rischio di contagio da Coronavirus. A oggi le regioni rosse sono pochissime: solo Sicilia, Lombardia e provincia autonoma di Bolzano. Ma qualcosa potrebbe cambiare, qualora l’indice Rt si fosse alzato in regioni attualmente arancioni o gialle. ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 22 gennaio 2021) E’ tempo di cambiare nuovamente e nei prossimi giorni il Governo farà il punto della situazione emanando un nuovo decreto che potrebbe mutare colori a qualche regione.: quali saranno leinserite per ogni fascia? Come sappiamo a ognicorrisponde un indice di criticabilità e misure più o meno restrittive per ridurre il rischio di contagio da Coronavirus. A oggi lerosse sono pochissime: solo Sicilia, Lombardia e provincia autonoma di Bolzano. Ma qualcosa potrebbe cambiare, qualora l’indice Rt si fosse alzato inattualmente arancioni o gialle. ...

borghi_claudio : Tornato in zona rossa... qui di solito a quest'ora c'era il mondo - fattoquotidiano : “Il porto di Livorno zona rossa per la mafia”: il report della Fondazione Caponnetto. “Snodo internazionale per tra… - Agenzia_Ansa : Slitta la decisione sul ricorso della #Lombardia per la zona rossa. rinvio per acquisire nuovi dati epidemiologici,… - salteditions : Freddo? Pioggia? Zona Rossa? Almeno abbiamo se #serietv ! 'un ritratto generazionale di quei millennial sfigati e… - onIytheline : RT @giallatantogaia: vi spiego come mi comporto in base al colore delle zone: zona rossa: non esco mai zona arancione: non esco mai zona g… -