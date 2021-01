Zona rossa in Lombardia, così la Regione ha modificato i dati: il documento (Di venerdì 22 gennaio 2021) Come anticipato da TPI, la presa di posizione ufficiale da parte dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss) indica in maniera molto chiara una revisione dei dati relativi alla situazione sanitaria in Lombardia, che secondo tale ricostruzione sarebbe da attribuire proprio alle informazioni provenienti da Regione Lombardia. Oggi, venerdì 22 gennaio 2021, è emerso che la Lombardia è stata per una settimana in Zona rossa a causa di un errore sui dati forniti, sulla cui responsabilità è in atto un rimbalzo sull’asse Milano-Roma. Un documento dell’Iss mette nero su bianca, peraltro, che è stata la Regione a rettificare i dati da lei stessa forniti. Lo stesso titolo del documento è molto ... Leggi su tpi (Di venerdì 22 gennaio 2021) Come anticipato da TPI, la presa di posizione ufficiale da parte dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss) indica in maniera molto chiara una revisione deirelativi alla situazione sanitaria in, che secondo tale ricostruzione sarebbe da attribuire proprio alle informazioni provenienti da. Oggi, venerdì 22 gennaio 2021, è emerso che laè stata per una settimana ina causa di un errore suiforniti, sulla cui responsabilità è in atto un rimbalzo sull’asse Milano-Roma. Undell’Iss mette nero su bianca, peraltro, che è stata laa rettificare ida lei stessa forniti. Lo stesso titolo delè molto ...

pfmajorino : Dunque, ricapitoliamo. #Fontana e #Moratti (che è 'quella brava') avrebbero polemizzato per giorni con il governo s… - borghi_claudio : Tornato in zona rossa... qui di solito a quest'ora c'era il mondo - ricpuglisi : Sette giorni in zona rossa 'per errore'. Che burloni! #Lombardia - PaolaTacconi : RT @tpi: Zona rossa in Lombardia, così la Regione ha modificato i dati: il documento - eleking13 : Siamo in zona rossa perchè sono stati fatti e poi inviati calcoli sbagliati La lombardia è governata da ??una manica di pirla?? -