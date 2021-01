Zona arancione, cosa si può fare oggi? Faq, novità su funerali, bar e spostamenti auto (Di venerdì 22 gennaio 2021) Gran parte dell'Italia, a partire dal Lazio, si trova in Zona arancione. E questo significa essenzialmente due cose: bar e ristoranti sono chiusi con i primi che possono fare asporto... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 22 gennaio 2021) Gran parte dell'Italia, a partire dal Lazio, si trova in. E questo significa essenzialmente due cose: bar e ristoranti sono chiusi con i primi che possonoasporto...

SkyTG24 : #Covid19 Il ministro della Salute Roberto #Speranza firmerà la nuova ordinanza nelle prossime ore, che entrerà in… - matteosalvinimi : '...disporre deroghe per Bergamo, in quanto tutta la Lombardia potrà essere, almeno, zona arancione'. - regionepiemonte : IL PIEMONTE IN ZONA ARANCIONE DA DOMENICA 17 GENNAIO ?????? L’ordinanza firmata in queste ore dal ministro della Salut… - preferiscododo : RT @giallatantogaia: vi spiego come mi comporto in base al colore delle zone: zona rossa: non esco mai zona arancione: non esco mai zona g… - _one__love__ : RT @giallatantogaia: vi spiego come mi comporto in base al colore delle zone: zona rossa: non esco mai zona arancione: non esco mai zona g… -

Ultime Notizie dalla rete : Zona arancione Zona arancione, cosa si può fare oggi? Faq, le novità su funerali, bar e spostamenti auto Il Messaggero Maltempo, allerta arancione per l'Emilia Romagna

Si prevede l'intensificazione delle precipitazioni piovose sui rilievi anche a carattere temporalesco. Attenuazione dalla tarda serata.I fenomeni saranno accompagnati da venti forti da sud ovest in pa ...

Covid, 429 nuovi casi in Toscana. La Regione spera nella riconferma della zona gialla

I dati poi saranno forniti alla cabina di regia, composta da Cts e ministero della Salute, che prenderà le decisioni sulle classificazioni nelle 4 fasce di rischio (bianca ,gialla, arancione, rossa) ...

Si prevede l'intensificazione delle precipitazioni piovose sui rilievi anche a carattere temporalesco. Attenuazione dalla tarda serata.I fenomeni saranno accompagnati da venti forti da sud ovest in pa ...I dati poi saranno forniti alla cabina di regia, composta da Cts e ministero della Salute, che prenderà le decisioni sulle classificazioni nelle 4 fasce di rischio (bianca ,gialla, arancione, rossa) ...