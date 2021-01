Zona arancione: cosa si può fare e cosa no (Di venerdì 22 gennaio 2021) Milano, 22 gennaio 2021 - Non solo Lombardia. Anche altre regioni sono in attesa della decisione del governo sull'eventuale ingresso in Zona arancione , dati i risultati del monitoraggio dell'Iss. Se ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 22 gennaio 2021) Milano, 22 gennaio 2021 - Non solo Lombardia. Anche altre regioni sono in attesa della decisione del governo sull'eventuale ingresso in, dati i risultati del monitoraggio dell'Iss. Se ...

FontanaPres : ? La Lombardia deve essere collocata in zona arancione. Lo evidenziano i dati all’esame della Cabina di regia, anc… - LegaSalvini : Attilio Fontana: 'La Lombardia deve essere collocata in zona arancione. Al governo devono smetterla di calunniare l… - RegLombardia : #LNews 'Abbiamo sempre fornito dati corretti. A Roma devono smetterla di calunniare la Lombardia per coprire le pr… - aspettaaspetta : RT @ilgiornale: Errore nell'indice Rt, la Lombardia fa ricorso per tornare zona arancione. Fontana: 'Roma la smetta di calunniare'. Salvini… - El_diez_ : RT @FontanaPres: ? La Lombardia deve essere collocata in zona arancione. Lo evidenziano i dati all’esame della Cabina di regia, ancora riu… -