Zidane non convince, il Real Madrid pensa ad Allegri (Di venerdì 22 gennaio 2021) Il Real Madrid starebbe pensando di esonerare Zidane: nella lista di Florentino Perez due possibili sostituiti, tra cui Allegri La carriera di Max Allegri potrebbe ripartire dal Real Madrid. Il momento negativo del club blancos avrebbe messo in crisi la panchina di Zidane, che potrebbe terminare in anticipo la sua esperienza bis nel club spagnolo. Come spiega la testata spagnola Sport.es, Florentino Perez starebbe già vagliando alcuni nomi: tra questi Allegri e Nagelsmann. Proprio l'ex Juventus sarebbe il preferito del presidente blancos perché al momento è fermo.

