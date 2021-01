Zaza | “Potevamo anche vincerla Mercato? Non mi sono mai fatto mai condizionare dalle voci”

Leggi su alfredopedulla

(Di sabato 23 gennaio 2021) Simoneallontana ledicon la doppietta al Benevento che consegna un punto preziosissimo ai granata. Ecco le sue parole ai microfoni di Sky: Quanto vale questo risultato?“Tantissimo. Non era assolutamente semplice rimontare due reti in casa di una squadra che rappresenta la rivelazione di questo girone d’andata e che, per buona parte della stagione, ha subito pochi gol. Siamo contenti perchè era fondamentale muovere la classifica, ora dobbiamo lavorare con entusiasmo per riscattarci e conquistare il nostro obiettivo come ci ha chiesto la società”. Cosa è cambiato in panchina?“Sicuramente dispiace per mister Giampaolo. Quanto a Nicola, è ancora troppo presto per dare qualunque tipo di giudizio ma è un allenatore che stimo. Ci ha caricato tantissimo, l’ho conosciuto qualche anno fa ai tempi del Valencia e mi ha ...