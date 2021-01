Xbox Live Gold aumenta di prezzo ed i giocatori sono infuriati (Di venerdì 22 gennaio 2021) Microsoft in queste ore ha deciso di aumentare il prezzo di Xbox Live Gold e ovviamente in breve tempo i social sono stati inondati da giocatori infuriati. Coloro che sono abbonati al servizio attualmente hanno espresso frustrazione per l'aumento del prezzo in seguito all'annuncio: una volta scaduto l'abbonamento corrente infatti, i giocatori dovranno pagare prezzi più alti, con buona pace di alcuni che stanno iniziando a valutare se passare ad Xbox Game Pass Ultimate. Con i nuovi prezzi in vigore, il costo di Xbox Live Gold è sostanzialmente raddoppiato per coloro che preferiscono l'opzione di sei mesi. Sei mesi è la durata più lunga ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 22 gennaio 2021) Microsoft in queste ore ha deciso dire ildie ovviamente in breve tempo i socialstati inondati da. Coloro cheabbonati al servizio attualmente hanno espresso frustrazione per l'aumento delin seguito all'annuncio: una volta scaduto l'abbonamento corrente infatti, idovranno pagare prezzi più alti, con buona pace di alcuni che stanno iniziando a valutare se passare adGame Pass Ultimate. Con i nuovi prezzi in vigore, il costo diè sostanzialmente raddoppiato per coloro che preferiscono l'opzione di sei mesi. Sei mesi è la durata più lunga ...

