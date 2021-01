Wilma de Angelis | la brutta notizia è appena arrivata

Leggi su howtodofor

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Sono mesi che il Covid-19 distrugge tutti noi, togliendoci la voglia di vivere", cosìDe, sulle pagine di Vero, sfoga tutto il suo dolore per la morte del fratello Aldo. "Per colpa di questo mostro, il 3 dicembre ho perso mio fratello - fa sapere - Pochi giorni dopo avrebbe compiuto 88 anni". La cantante racconta il calvario di quelle settimane: "Era lucido e aveva voglia di lottare. La sua prima settimana in ospedale è stata tutto sommato positiva. Sembrava si stesse riprendendo. Poi, però, è crollato". Lo strazio più grande, come per tutti quelli che a causa del coronavirus hanno perso un familiare, è stato non potergli stare accanto: "I pazienti come mio fratello se ne vanno via soli, senza la presenza dei propri cari attorno. In un periodo disperato come quello attuale, la prassi è questa, ma certo è ...