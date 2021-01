Wilma De Angelis, gravissimo lutto: ‘Ora mi sento orfana’, dolorosissima perdita (Di venerdì 22 gennaio 2021) In una sua recentissima intervista, Wilma De Angelis ha raccontato del tragico lutto di cui è stata protagonista: la dolorosissima perdita. È una vera e propria star dello spettacolo italiano, Wilma De Angelis. Attrice, cantante e conduttrice televisiva, la simpaticissima De Angelis decanta, senza alcun dubbio, di un successo davvero clamoroso. Il suo esordio nel L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di venerdì 22 gennaio 2021) In una sua recentissima intervista,Deha raccontato del tragicodi cui è stata protagonista: la. È una vera e propria star dello spettacolo italiano,De. Attrice, cantante e conduttrice televisiva, la simpaticissima Dedecanta, senza alcun dubbio, di un successo davvero clamoroso. Il suo esordio nel L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

zazoomblog : Grave lutto per Wilma De Angelis per lei una terribile perdita: “Mi sento orfana” - #Grave #lutto #Wilma #Angelis - LivornoPress : Wilma De Angelis: 'Ora mi sento orfana, ho perso mio fratello per il covid' - nonmelodite : @Link4Universe Il ricettario di Wilma de Angelis - Gif_di_Tina : #OgniMattina Oddio è partito Bad Romance e io speravo che entrasse Wilma De Angelis a cantare la sua iconica versio… - fauci78 : @filipporomano75 @GiuseppeBorgia8 È arrivata Wilma De Angelis ?? -