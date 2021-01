WEREWOLF THE APOCALYPSE – EARTHBLOOD si mostra in nuovi diari di sviluppo

Leggi su gamerbrain

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Due settimane prima dell’uscita di: The, NACON e Cyanide sono lieti di rivelare ulteriori informazioni sul gioco e su come lo studio abbia creato un’esperienza di gioco dai toni furtivi e bestiali, direttamente tratta dall’universo originale di World of Darkness. Date un’occhiata a Welcome to the pack e The Essence of Rage, duedegli sviluppatori di: TheIn questi due video, il team di produzione del gioco parla di: The, e in particolare il Game Director del progetto, Julien ‘Patch’ Desourteaux, così come di Bren Bruylant, animatore, Clément Demaret, level designer, Simon Decottignies-Renard, narrative ...