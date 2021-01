Weah su Cristiano Ronaldo: "Un esempio, ma non è il migliore al mondo" (Di venerdì 22 gennaio 2021) Parole dolci, con un 'ma'. George Weah incensa Cristiano Ronaldo, seppur non lo consideri sulla vetta del calcio mondiale. L'ex bomber del Milan, oggi presidente della Liberia, alla 'Gazzetta dello Sport' si esprime così sul fuoriclasse della Juventus: 'Un grande esempio. È la testimonianza più alta di come grazie al lavoro e alla passione si possano raggiungere obiettivi sulla ... Leggi su sport.virgilio (Di venerdì 22 gennaio 2021) Parole dolci, con un 'ma'. Georgeincensa, seppur non lo consideri sulla vetta del calcio mondiale. L'ex bomber del Milan, oggi presidente della Liberia, alla 'Gazzetta dello Sport' si esprime così sul fuoriclasse della Juventus: 'Un grande. È la testimonianza più alta di come grazie al lavoro e alla passione si possano raggiungere obiettivi sulla ...

