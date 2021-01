Wanda Nara si sveglia dal riposino e sfoggia un décolleté da urlo | «Ho ancora sonno…» Boom di like

(Di venerdì 22 gennaio 2021) . La moglie di Mauro Icardi ha appena condiviso con i fan uno scatto super hot. Nell’immagine,appare in tutto il suo splendore, microbikini nero eda. L’ex opinionista del Gf Vip cinguetta maliziosa: «Chi si èto da un pisolino più assonnato di prima?». Immediati i commenti dei fan: «Sei bellissima». E: «Supersexy». La moglie di Maurito è rientrata a Parigi con tutta la famiglia, dopo una lunga vacanza in Argentina. E il riposo le ha fatto bene…di

Wanda Nara fa impazzire i suoi fan su Instagram con una foto in intimo in cui mostra il suo lato A mettendolo in primo piano. Wanda Nara fa ancora impazzire i suoi fan. L’argentina non è nuova a pubbl ...Wanda Nara, le foto "caste" sotto la neve appartengono al passato. Il nuovo scatto è talmente sexy da far girare la testa ai follower.