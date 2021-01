Wall Street prosegue la seduta in leggero ribasso (Di venerdì 22 gennaio 2021) (Teleborsa) – Prevale la cautela a Wall Street, con il Dow Jones che continua la seduta con un leggero calo dello 0,38%; sulla stessa linea, l’S&P-500 ha un andamento depresso e scambia sotto i livelli della vigilia a 3.843 punti. In lieve ribasso il Nasdaq 100 (-0,34%); pressoché invariato l’S&P 100 (-0,11%). A influire sulla giornata sono le prestazioni fortemente negative di due colossi tecnologici come IBM, per la trimestrale deludente, e Intel, per le parole del nuovo CEO. Risultato negativo a Wall Street per tutti i settori dell’S&P 500. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori energia (-0,98%), finanziario (-0,65%) e beni di consumo secondari (-0,52%). In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 22 gennaio 2021) (Teleborsa) – Prevale la cautela a, con il Dow Jones che continua lacon uncalo dello 0,38%; sulla stessa linea, l’S&P-500 ha un andamento depresso e scambia sotto i livelli della vigilia a 3.843 punti. In lieveil Nasdaq 100 (-0,34%); pressoché invariato l’S&P 100 (-0,11%). A influire sulla giornata sono le prestazioni fortemente negative di due colossi tecnologici come IBM, per la trimestrale deludente, e Intel, per le parole del nuovo CEO. Risultato negativo aper tutti i settori dell’S&P 500. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori energia (-0,98%), finanziario (-0,65%) e beni di consumo secondari (-0,52%). In cima alla classifica dei colossi americani componenti il Dow Jones, ...

