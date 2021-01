Wall Street apre al ribasso per preoccupazione su piano Biden (Di venerdì 22 gennaio 2021) (Teleborsa) – Si muove in frazionale ribasso Wall Street, con il Dow Jones che sta lasciando sul parterre lo 0,63%; sulla stessa linea, cede alle vendite l’S&P-500, che retrocede a 3.835 punti. A preoccupare gli investitori è l’ambizioso piano per il rilancio dell’economia di Joe Biden, per alcuni troppo consistente e per altri difficile da far digerire ai Repubblicani. In lieve ribasso il Nasdaq 100 (-0,34%); con analoga direzione, in frazionale calo l’S&P 100 (-0,4%). Nell’S&P 500, non si salva alcun comparto. Tra i peggiori della lista dell’S&P 500, in maggior calo i comparti energia (-1,69%), materiali (-0,94%) e beni di consumo secondari (-0,77%). Tra i protagonisti del Dow Jones, Walt Disney (+1,69%), Microsoft (+1,11%), Wal-Mart (+1,01%) e Johnson & ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 22 gennaio 2021) (Teleborsa) – Si muove in frazionale, con il Dow Jones che sta lasciando sul parterre lo 0,63%; sulla stessa linea, cede alle vendite l’S&P-500, che retrocede a 3.835 punti. A preoccupare gli investitori è l’ambiziosoper il rilancio dell’economia di Joe, per alcuni troppo consistente e per altri difficile da far digerire ai Repubblicani. In lieveil Nasdaq 100 (-0,34%); con analoga direzione, in frazionale calo l’S&P 100 (-0,4%). Nell’S&P 500, non si salva alcun comparto. Tra i peggiori della lista dell’S&P 500, in maggior calo i comparti energia (-1,69%), materiali (-0,94%) e beni di consumo secondari (-0,77%). Tra i protagonisti del Dow Jones, Walt Disney (+1,69%), Microsoft (+1,11%), Wal-Mart (+1,01%) e Johnson & ...

IBM affonda a Wall Street dopo i risultati deludenti della trimestrale, con ricavi in calo per il quarto trimestre consecutivo.

Wall Street cauta, Nasdaq in evidenza

Chiusura contrastata a Wall Street, dove il Nasdaq ha esteso i guadagni, in scia soprattutto al deciso allungo di Apple, mentre l’S&P500 e il Dow Jones hanno terminato le contrattazioni ...

