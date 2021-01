Vuole sfrecciare in motorino al mercato, fermato: torna con un'ascia, panico tra la gente (Di venerdì 22 gennaio 2021) Momenti di grande apprensione a Sant'Elpidio a Mara. Un uomo è stato fermato questa mattina, presso il mercato cittadino dove si era recato prima a bordo di un motociclo contravvenendo al divieto di ... Leggi su leggo (Di venerdì 22 gennaio 2021) Momenti di grande apprensione a Sant'Elpidio a Mara. Un uomo è statoquesta mattina, presso ilcittadino dove si era recato prima a bordo di un motociclo contravvenendo al divieto di ...

Momenti di grande apprensione a Sant'Elpidio a Mara. Un uomo è stato fermato questa mattina, presso il mercato cittadino dove si era recato prima a bordo di un ...

