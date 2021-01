Volley, al via il campionato di serie B2: domani le due squadre sannite in campo (Di venerdì 22 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Riprende l’avventura agonistica delle squadre sannite di pallavolo femminile che militano nel campionato di serie B2: Contrader Volare Benevento ed Energa Olimpia Volley San Salvatore Telesino. Dopo oltre dieci mesi di stop forzato, entrambe le rose sono in trepidante attesa di tornare a giocare finalmente una partita ufficiale, visto anche la grande mole di lavoro fatta in questo lunghissimo periodo pre-campionato iniziato ad agosto. domani la compagine giallorossa del patron Quarantiello ospiterà la Polisportiva 2 Principati Baronissi, guidata da coach Piero Camiolo, alle ore 18,30. Sempre sabato 23 gennaio, prima di campionato anche per la squadra del presidente Antonio Campanile che esordirà sul ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 22 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Riprende l’avventura agonistica delledi pallavolo femminile che militano neldiB2: Contrader Volare Benevento ed Energa OlimpiaSan Salvatore Telesino. Dopo oltre dieci mesi di stop forzato, entrambe le rose sono in trepidante attesa di tornare a giocare finalmente una partita ufficiale, visto anche la grande mole di lavoro fatta in questo lunghissimo periodo pre-iniziato ad agosto.la compagine giallorossa del patron Quarantiello ospiterà la Polisportiva 2 Principati Baronissi, guidata da coach Piero Camiolo, alle ore 18,30. Sempre sabato 23 gennaio, prima dianche per la squadra del presidente Antonio Campanile che esordirà sul ...

Azzurra_Volley : Le statistiche de Il Bisonte dopo la ventesima giornata di A1 - DolomitiVolley : Dopo un mese di stop l'UniTrento Volley ritorna in campo: al Sanbapolis domenica arriva San Donà - PianetaVolley : New post: School Volley Perugia: via in casa con Figline-Incisa - DolomitiVolley : Riparte la serie B: le ambizioni del Volano Volley alla prova dell'Argentario, la Walliance Ata va a Modena… - IdeawebTV : Volley A2/M: trasferta a Reggio Emilia per la BAM Acqua San Bernardo Cuneo -

Ultime Notizie dalla rete : Volley via Volley Club, si parte a Castelbellino Domani il via a un torneo rivisitato il Resto del Carlino Volley, al via il campionato di serie B2: domani le due squadre sannite in campo

Benevento – Riprende l’avventura agonistica delle squadre sannite di pallavolo femminile che militano nel campionato di serie B2: Contrader Volare Benevento ed Energa Olimpia Volley San Salvatore Tele ...

Olimpia Teodora Ravenna: prende il via domani, sabato 23 gennaio, il campionato

Dopo i rinvii e i problemi causati dalla situazione sanitaria nazionale, prende il via domani, sabato 23 gennaio, con la prima partita (ore 18 alla ...

Benevento – Riprende l’avventura agonistica delle squadre sannite di pallavolo femminile che militano nel campionato di serie B2: Contrader Volare Benevento ed Energa Olimpia Volley San Salvatore Tele ...Dopo i rinvii e i problemi causati dalla situazione sanitaria nazionale, prende il via domani, sabato 23 gennaio, con la prima partita (ore 18 alla ...