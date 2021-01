“Vivrai nei nostri cuori”. Sport italiano in lutto. È morto a 40 anni, aveva scoperto la malattia solo pochi mesi fa (Di venerdì 22 gennaio 2021) solo pochi mesi dalla scoperta della malattia alla morte. Se n’è andato così, lasciano un vuoto enorme. “Abbiamo un amico in meno al nostro fianco e un angelo in più che ci assiste dal cielo – ha scritto nella nota la Fedenuoto -. Un amico per tutti noi della famiglia federale, un fratello maggiore per i giocatori, un compagno di risate, di allegria, di moderazione; soprattutto una persona per bene, professionista serio e uomo educato”. “Amava la sua compagna Sara Elena Iannetti, anche lei fisioterapista e la sua Lazio, di cui era supporter saggio e pacato, ed aveva una passione profonda per la pallanuoto, di cui era tifosissimo. Luca ci ha lasciati poche ore fa e già sembra l’eternità. Il dolore è grande, lo sconcerto ancora di più. Era malato da tempo ma la sua forza e la sua fede, insieme ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 22 gennaio 2021)dalla scoperta dellaalla morte. Se n’è andato così, lasciano un vuoto enorme. “Abbiamo un amico in meno al nostro fianco e un angelo in più che ci assiste dal cielo – ha scritto nella nota la Fedenuoto -. Un amico per tutti noi della famiglia federale, un fratello maggiore per i giocatori, un compagno di risate, di allegria, di moderazione; soprattutto una persona per bene, professionista serio e uomo educato”. “Amava la sua compagna Sara Elena Iannetti, anche lei fisioterapista e la sua Lazio, di cui era supporter saggio e pacato, eduna passione profonda per la pallanuoto, di cui era tifosissimo. Luca ci ha lasciati poche ore fa e già sembra l’eternità. Il dolore è grande, lo sconcerto ancora di più. Era malato da tempo ma la sua forza e la sua fede, insieme ...

Ultime Notizie dalla rete : Vivrai nei Pallanuoto, morto il fisioteraspita della nazionale Luca Mamprin Caffeina Magazine Vive in Spagna ma incassa la pensione sociale dell'Inps: denunciata

Montecatini, 22 gennaio 2021 - Percepiva la pensione sociale dall'Inps, ma risiedeva in Spagna. Per questo una donna di 76 anni, originaria di Montecatini, è stata denunciata per truffa ai danni dello ...

