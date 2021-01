Vivo X60 Pro Plus, ufficiale il nuovo smartphone top gamma (Di venerdì 22 gennaio 2021) Vivo ha appena annunciato X60 Pro Plus, l’ultimo smartphone di punta dell’azienda in un evento in Cina. Dotato di un display Full HD AMOLED da 6,56 pollici con frequenza di aggiornamento di 120 Hz e supporto allo standard HDR 10, è equipaggiato con una fotocamera da 32 Mpixel alloggiata all’interno dell’ormai classico foro in alto. All’interno è presente un processore Qualcomm Snapdragon 888 con modulo 5G integrato e fino a 12 GB di RAM. Il pezzo forte dello smartphone comunque è la fotocamera principale, dotata di un sensore telefono è dotato di un sensore Samsung GN1 da 50 Mpixel con rivestimento multistrato composito Zeiss T * rivestimento nanocristallino, affiancato da una fotocamera ultra grandangolare con sensore Sony IMX598 da 48 Mpixel e da una per ritratti con zoom ottico 2x e teleobiettivo periscopico 5x da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 22 gennaio 2021)ha appena annunciato X60 Pro, l’ultimodi punta dell’azienda in un evento in Cina. Dotato di un display Full HD AMOLED da 6,56 pollici con frequenza di aggiornamento di 120 Hz e supporto allo standard HDR 10, è equipaggiato con una fotocamera da 32 Mpixel alloggiata all’interno dell’ormai classico foro in alto. All’interno è presente un processore Qualcomm Snapdragon 888 con modulo 5G integrato e fino a 12 GB di RAM. Il pezzo forte dellocomunque è la fotocamera principale, dotata di un sensore telefono è dotato di un sensore Samsung GN1 da 50 Mpixel con rivestimento multistrato composito Zeiss T * rivestimento nanocristallino, affiancato da una fotocamera ultra grandangolare con sensore Sony IMX598 da 48 Mpixel e da una per ritratti con zoom ottico 2x e teleobiettivo periscopico 5x da ...

