Villas-Boas: «Milik sarà convocato col Monaco, ma non sarà titolare» (Di venerdì 22 gennaio 2021) Il tecnico del Marsiglia, André Villas-Boas, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Monaco. Ha parlato dell’arrivo in squadra di Arkadiusz Milik. “Sono chiaramente molto contento per l’arrivo di Milik. Cercavamo un giocatore in quella posizione da quest’estate. È un giocatore che darà più presenza in area di rigore. sarà convocato per la partita col Monaco ma non sarà titolare. Vediamo se potremo concedergli un po’ di minuti in corso, anche perché nell’ultimo periodo al Napoli non ha giocato e gli mancano i minuti sulle gambe. Servirà tempo affinché trovi il ritmo partita”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di venerdì 22 gennaio 2021) Il tecnico del Marsiglia, André, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il. Ha parlato dell’arrivo in squadra di Arkadiusz. “Sono chiaramente molto contento per l’arrivo di. Cercavamo un giocatore in quella posizione da quest’estate. È un giocatore che darà più presenza in area di rigore.per la partita colma non. Vediamo se potremo concedergli un po’ di minuti in corso, anche perché nell’ultimo periodo al Napoli non ha giocato e gli mancano i minuti sulle gambe. Servirà tempo affinché trovi il ritmo partita”. L'articolo ilNapolista.

