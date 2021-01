Villas Boas: «Milik non sarà titolare, a Napoli non giocava» – VIDEO (Di venerdì 22 gennaio 2021) Villas Boas parla dell’arrivo di Arek Milik: ecco le parole del tecnico portoghese del Marsiglia sul centravanti – VIDEO Villas Boas ha parlato di Arek Milik e delle sue condizioni dopo l’arrivo dal Napoli. «Sono contento dell’arrivo di Milik, cercavamo dall’estate un giocatore in quel ruolo. Milik ci darà una maggior presenza in area di rigore. Contro il Monaco sarà convocato, ma non giocherà titolare. Vediamo se riusciremo a concedergli qualche minuto finale, ma negli ultimi tempi non ha giocato a Napoli e ha bisogno di tempo per trovare il ritmo partita». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 22 gennaio 2021)parla dell’arrivo di Arek: ecco le parole del tecnico portoghese del Marsiglia sul centravanti –ha parlato di Areke delle sue condizioni dopo l’arrivo dal. «Sono contento dell’arrivo di, cercavamo dall’estate un giocatore in quel ruolo.ci darà una maggior presenza in area di rigore. Contro il Monacoconvocato, ma non giocherà. Vediamo se riusciremo a concedergli qualche minuto finale, ma negli ultimi tempi non ha giocato ae ha bisogno di tempo per trovare il ritmo partita». Leggi su Calcionews24.com

VILLAS-BOAS, Milik convocato. Vedremo se giocherà

Il tecnico del Marsiglia, André Villas-Boas, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Monaco: "Sono chiaramente molto contento per l'arrivo

