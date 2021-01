Viego | possedendo Orn può aggiornare gli oggetti

Leggi su esports247

(Di venerdì 22 gennaio 2021)ha preso ufficialmente al gioco Esport più acclamato di sempre, League of Legends, e i giocatori si sono sbizzarriti sul provare a possedere altri champ durante la partita. Se non lo sapete, la passiva di, Sovereign’s Domination, gli permette di possedere un avversario che muore per la sua spada o ha ricevuto danni da lui in una finestra di tre secondi prima di morire. In particolare, un utente di Reddit ha scoperto chepuòglidei suoi compagni di squadra se riesce a possedere Ornn, il tank della corsia superiore. Oltre a garantire Heal Point, aviene concesso di usare le abilità del campione usando i suoi punti salute invece del mana, ottenendo le loro statistiche ed effetti deglicomprati. Questo ...