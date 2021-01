VIDEO Sofia Goggia, vittoria discesa Crans Montana: azzurra scatenata, terzo successo! Riviviamo la gara (Di venerdì 22 gennaio 2021) Sofia Goggia non fa sconti a nessuna e sa soltanto vincere in questa stagione. La bergamasca ha dominato la discesa libera di Crans Montana, prova valida per la Coppa del Mondo 2021 di sci alpino. La Campionessa Olimpica di specialità si è confermata imbattibile nella velocità pura, ha messo il terzo sigillo stagionale e ha allungato in testa alla classifica di discesa (140 punti di vantaggio su Breezy Johnson, 142 su Corinne Suter). Show di rara bellezza da parte dell’azzurra, un talento nato che sta sciando divinamente e che in questo momento non ha davvero eguali. Di seguito il VIDEO della gara di Sofia Goggia, vincitrice della prima discesa libera di ... Leggi su oasport (Di venerdì 22 gennaio 2021)non fa sconti a nessuna e sa soltanto vincere in questa stagione. La bergamasca ha dominato lalibera di, prova valida per la Coppa del Mondo 2021 di sci alpino. La Campionessa Olimpica di specialità si è confermata imbattibile nella velocità pura, ha messo ilsigillo stagionale e ha allungato in testa alla classifica di(140 punti di vantaggio su Breezy Johnson, 142 su Corinne Suter). Show di rara bellezza da parte dell’, un talento nato che sta sciando divinamente e che in questo momento non ha davvero eguali. Di seguito ildelladi, vincitrice della primalibera di ...

Sofia Goggia è ancora una volta la regina della discesa libera e trionfa anche nella gara di Crans Montana (Svizzera) andata in scena ...

