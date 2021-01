[VIDEO] Il saluto di Arek Milik alla città e a tutti i tifosi del Napoli: “State buono, guagliù” (Di venerdì 22 gennaio 2021) Arkadiusz Milik ha voluto salutare tutti i tifosi e la città di Napoli con un bellissimo VIDEOmessaggio Arkadiusz Milik ha voluto salutare tutti i tifosi … L'articolo VIDEO Il saluto di Arek Milik alla città e a tutti i tifosi del Napoli: “State buono, guagliù” proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 22 gennaio 2021) Arkadiuszha voluto salutaree ladicon un bellissimomessaggio Arkadiuszha voluto salutare… L'articoloIldie adel: “” proviene da ForzAzzurri.net.

Chiesa e piazzale gremiti per l'ultimo saluto al 25enne Alex Bonucchi. VIDEO modenaindiretta.it Milik, messaggio d'amore ai tifosi: «Grazie, steteve buono guagliù»

«Sono arrivato a Napoli nel 2016, non dimenticherò mai l'impatto con la città. Napoli fa questo effetto: ti accoglie, ti abbraccia, ti fa sentire a casa. Come mi sono ...

VIDEO - "Ciao Napoli", Milik saluta i tifosi con un filmato da brividi: "Ho pianto tanto"

Emozionante messaggio di saluto di Arek Milik ai tifosi napoletani. Il polacco si è voluto congedare in modo splendido dopo mesi tormentati e difficili.

