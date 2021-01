VIDEO | Comunali Napoli, Amendola: “Candidato? Finché potrò curo Recovery da ministro” (Di venerdì 22 gennaio 2021) NAPOLI – Riguardo invece alle possibili condizioni per una sua candidatura a prossimo sindaco di Napoli Amendola ha dichiarato: “Ognuno di noi è chiamato a fare delle cose. Io, finché potrò, sono chiamato a fare il ministro degli Affari Europei in un momento molto importante come questo per il lavoro sul Recovery. Ognuno deve fare con disciplina e onore quello che è chiamato a fare”. AMENDOLA: “COSTRUIRE ALLEANZA PER L’ITALIA COME IN PARLAMENTO” Leggi su dire (Di venerdì 22 gennaio 2021) NAPOLI – Riguardo invece alle possibili condizioni per una sua candidatura a prossimo sindaco di Napoli Amendola ha dichiarato: “Ognuno di noi è chiamato a fare delle cose. Io, finché potrò, sono chiamato a fare il ministro degli Affari Europei in un momento molto importante come questo per il lavoro sul Recovery. Ognuno deve fare con disciplina e onore quello che è chiamato a fare”. AMENDOLA: “COSTRUIRE ALLEANZA PER L’ITALIA COME IN PARLAMENTO”

PADOVA - Un messaggio da studente a studente per rientrare a scuola in sicurezza e restarci. I ragazzi degli istituti superiori di Padova e provincia hanno prodotto e pubblicato un video facendo ...

Comune di Napoli, Carmine Piscopo nuovo vicesindaco (VIDEO)

NAPOLI – Sarà uno degli ultimi consigli comunali che vedrà presente sullo scanno principale del Maschio Angioino Luigi de Magistris. La campagna elettorale in Calabria sta per entrare nel vivo e sarà ...

