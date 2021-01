VIDEO Caduta Ryan Cochran-Siegle: l’americano sfonda le reti nella discesa di Kitzbuehel (Di venerdì 22 gennaio 2021) Ryan Cochran-Siegle è purtroppo incappato in una bruttissima Caduta durante la discesa libera di Kitzbuehel, prova valida per la Coppa del Mondo 2021 di sci alpino. Lo statunitense, tra i favoriti della vigilia, si stava rendendo protagonista di una bella prova sulla durissima pista Streif, il tempio della velocità del Circo Bianco. Lo sciatore ha commesso una sbavatura, è scivolato ed è finito brutalmente nelle reti di protezioni. Qualche attimo di paura per l’americano, che comunque si muoveva. Si sono mossi prontamente i soccorsi e l’atleta è stata trasportato verso l’ospedale in elicottero. Di seguito il VIDEO della Caduta di Ryan Cochran-Siegle ... Leggi su oasport (Di venerdì 22 gennaio 2021)è purtroppo incappato in una bruttissimadurante lalibera di, prova valida per la Coppa del Mondo 2021 di sci alpino. Lo statunitense, tra i favoriti della vigilia, si stava rendendo protagonista di una bella prova sulla durissima pista Streif, il tempio della velocità del Circo Bianco. Lo sciatore ha commesso una sbavatura, è scivolato ed è finito brutalmente nelledi protezioni. Qualche attimo di paura per, che comunque si muoveva. Si sono mossi prontamente i soccorsi e l’atleta è stata trasportato verso l’ospedale in elicottero. Di seguito ildelladi...

Bruttissimo incidente per lo svizzero Urs Kryenbuehl nel corso della discesa libera di Kitzbuehel. L'atleta svizzero che si è scomposto prima dell’atterraggio del salto (lunghissimo) sullo schuss fina ...

