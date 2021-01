Viabilità Roma Regione Lazio del 22-01-2021 ore 20 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 22 gennaio 2021) VIABILITA’ DEL 22 GENNAIOORE 20:20 ERICA TERENZI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO IN COLLABORAZIONE CON LA. PERMANGONO CODE SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA, PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PER LA-FIUMICINO. E PER IL TRASPORTO PUBBLICO, POSTICIPATA AL 25 GENNAIO LA RIAPERTURA DELLA STAZIONE SPAGNA, CHIUSA PER SOSTITUZIONE QUADRI ELETTRICI. IN MERITO AL TRASPORTO PUBBLICO, RICORDIAMO CHE IN OCCASIONE DELLA RIAPERTURA DELLE SCUOLE, È PARTITO IL PIANO DI POTENZIAMENTO STRAORDINARIO DEL TRASPORTO PUBBLICO GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA. 149 BUS PER 14 NUOVE LINEE, LE COSIDDETTE “S”, IN SERVIZIO DALLE 7 ALLE 10 E DALLE 16 ALLE 19, CON FREQUENZA OGNI 7 MINUTI. PARTENZE E ARRIVI DA ...