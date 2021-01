Viabilità Roma Regione Lazio del 22-01-2021 ore 19 | 45

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 22 gennaio 2021) VIABILITA’ DEL 22 GENNAIOORE 19:35 ERICA TERENZI BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO IN COLLABORAZIONE CON LA. SUL RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA, CODE PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PER LA-FIUMICINO. SULLA COLOMBO FILE IN PROSSIMITA’ DI VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE DI ACILIA. IN MERITO AL TRASPORTO PUBBLICO, RICORDIAMO CHE IN OCCASIONE DELLA RIAPERTURA DELLE SCUOLE, È PARTITO IL PIANO DI POTENZIAMENTO STRAORDINARIO DEL TRASPORTO PUBBLICO GESTITO DA ASTRAL SPA PER CONTO DELLA. 149 BUS PER 14 NUOVE LINEE, LE COSIDDETTE “S”, IN SERVIZIO DALLE 7 ALLE 10 E DALLE 16 ALLE 19, CON FREQUENZA OGNI 7 MINUTI. PARTENZE E ARRIVI DA CAPOLINEA COTRAL E STAZIONI METRO. NEI PRINCIPALI NODI DI SCAMBIO, ...