Via Roma chiusa al traffico nel weekend (Di venerdì 22 gennaio 2021) Nelle giornate di sabato 23 e domenica 24 gennaio, dalle ore 10 alle 20, sarà nuovamente chiuso al traffico veicolare il tratto di via Roma, che diventa così pedonale, compreso tra Piazza Carlo Felice e Piazza CLN. Inoltre, saranno chiuse via Arcivescovado in direzione ovest all'angolo con via XX Settembre, via Andrea Doria e via dei Mille in direzione est all'angolo con via Pomba. Le telecamere di sorveglianza di via XX Settembre saranno disattivate per tutta la giornata, pertanto l'intera via potrà essere utilizzata come percorso alternativo per attraversare via Roma in direzione ovest. Per attraversare via Roma in direzione est si può utilizzare via Pomba e successivamente le vie Giolitti, Principe Amedeo e Po. Per la sosta dei veicoli, sono fruibili e consigliati i parcheggi: parcheggi a raso di Corso ...

Ultime Notizie dalla rete : Via Roma "Niente assembramenti alla scuola di via Roma" LA NAZIONE Esplosioni a raffica, paura a Prati. Una cabina elettrica crea il panico (VIDEO)

Roma: quadro elettrico in fiamme a Prati, passanti fatti allontanare

Momenti di apprensione venerdì mattina in via Marcantonio Colonna, accanto a una pizzeria. Il guasto forse provocato da un sovraccarico del’impianto esterno. Sul posto carabinieri e vigili del fuoco.

