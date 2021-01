Verso le nuove fasce, Trento sogna la prima zona bianca. Veneto e Puglia puntano al giallo: chi può cambiare colore (Di venerdì 22 gennaio 2021) Alla luce del nuovo report dell’Istituto Superiore di Sanità e su valutazione del Comitato tecnico scientifico e della Cabina di regia, il ministro alla Salute Roberto Speranza deciderà oggi se firmare una nuova ordinanza per delineare i nuovi colori da attribuire alle diverse regioni italiane. A sperare in un passaggio a una fascia con misure meno rigide sono Veneto, Puglia, Trento, Sicilia, e Lombardia. Posto che le fasce di colore attribuite alle regioni hanno una validità di due settimane, è difficile che le regioni dopo una sola settimana possano passare in una fascia inferiore. DiVerso discorso, invece, per le regioni che registrano crescite nelle curve di contagi e in quella dei decessi e che, di conseguenza, necessitano misure contenitive più rapide, senza attendere le due ... Leggi su open.online (Di venerdì 22 gennaio 2021) Alla luce del nuovo report dell’Istituto Superiore di Sanità e su valutazione del Comitato tecnico scientifico e della Cabina di regia, il ministro alla Salute Roberto Speranza deciderà oggi se firmare una nuova ordinanza per delineare i nuovi colori da attribuire alle diverse regioni italiane. A sperare in un passaggio a una fascia con misure meno rigide sono, Sicilia, e Lombardia. Posto che lediattribuite alle regioni hanno una validità di due settimane, è difficile che le regioni dopo una sola settimana possano passare in una fascia inferiore. Didiscorso, invece, per le regioni che registrano crescite nelle curve di contagi e in quella dei decessi e che, di conseguenza, necessitano misure contenitive più rapide, senza attendere le due ...

