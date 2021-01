Vento forte e temporali | allerta meteo in Campania

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Un avviso diinè stato diramato dalla Protezione civile regionale per. La Protezione civile della Regione ha emanato un avviso diincon criticità idrogeologica di livello Giallo a partire dalle 21 di oggi e valida fino alle 15 di domani, sabato 23 gennaio.

francescacheeks : C’è un vento forte che mi porta da te, porta il tuo odore di temporale, mi porta su stelle molto lontane, su pianet… - TrafficoA : A25 - Pescina-Sulmona - Vento Forte A25 Torano-Pescara Vento Forte tra Pescina e Pratola Peligna-Sulmona - viabilitasdp : 15:43 #A25 Vento Forte tra Pescina e Pratola Peligna-Sulmona - MaralbAzsc : Meteo CRONACA DIRETTA: Forte MALTEMPO in atto, nelle PROSSIME ORE ancora TEMPORALI, VENTO e NEVE COPIOSA… - AutoMaurigSrl : RT @ProtCivReg_FVG: #AllertameteoFVG ARANCIO fino h12:00 di domani #23gennaio ??zone FVG-A e FVG-B ?piogge intense, localmente molto inten… -

Un avviso di allerta meteo in Campania è stato diramato dalla Protezione civile regionale per vento forte e temporali.Prolungato il codice arancione per rischio idraulico e idrogeologico nella Toscana del nord fino alle 13 di sabato 23 gennaio, mentre scatta dalla mezzanotte di oggi, venerdì 22, il codice arancione p ...