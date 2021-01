Venezia, Ivan Busso ucciso dal Covid a 42 anni: “Era sanissimo, poi è morto come i suoi genitori” (Di venerdì 22 gennaio 2021) Venezia, Ivan Busso ucciso dal Covid a 42 anni. Ivan Busso, falconiere veneto di 42 anni, è morto pochi giorni prima dei suoi genitori, Gina Smerghetto e Gianni Busso. Tutti avevano contratto il Covid-19. La moglie di Ivan ha presentato un esposto in procura: “Ivan era sanissimo, in salute, mai avuto nulla”, ha detto chiedendo chiarezza su cosa è successo negli ultimi giorni. “Ivan era sanissimo, in salute, mai avuto nulla. Poi il 3 dicembre la febbre molto alta. È risultato positivo al tampone. Quando sono subentrate le difficoltà respiratorie, e il ... Leggi su limemagazine.eu (Di venerdì 22 gennaio 2021)dala 42, falconiere veneto di 42, èpochi giorni prima dei, Gina Smerghetto e Gi. Tutti avevano contratto il-19. La moglie diha presentato un esposto in procura: “era, in salute, mai avuto nulla”, ha detto chiedendo chiarezza su cosa è successo negli ultimi giorni. “era, in salute, mai avuto nulla. Poi il 3 dicembre la febbre molto alta. È risultato positivo al tampone. Quando sono subentrate le difficoltà respiratorie, e il ...

nuova_venezia : L’Istituto Zooprofilattico esaminerà la sequenza del virus che ha ucciso Ivan Busso e i suoi genitori a Malcontenta - Walter00365070 : RT @AdriMCMLXI: Venezia, Ivan Busso ucciso dal Covid a 42 anni: “Era sanissimo, poi è morto come i suoi genitori” - Siciliano741 : RT @AdriMCMLXI: Venezia, Ivan Busso ucciso dal Covid a 42 anni: “Era sanissimo, poi è morto come i suoi genitori” - sarasarli : RT @AdriMCMLXI: Venezia, Ivan Busso ucciso dal Covid a 42 anni: “Era sanissimo, poi è morto come i suoi genitori” - BiancaTonelloA : @Cris25255507 @Ire_Lica @Nicocele1210 @AnCatDubh8 @Ivan__soli Dai, appena ci liberano facciamo pranzissimoba Venezia con la Ire. ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Venezia Ivan Venezia, Ivan Busso ucciso dal Covid a 42 anni: “Era sanissimo, poi è morto come i suoi genitori” Fanpage.it Consegnato virtualmente il premio Lucia Bartolini

[LA CERIMONIA ] Riconoscimento per Barbara Piazza, Silvana Tridello, Emanuela Sanna e Daniela Volpe, il premio è dedicato a Lucia Bartolini, giudice del distretto della Corte d'Appello di Venezia, e g ...

Premio Lucia Bartolini Oggi gli 11 vincitori

Sarà trasmesso in streaming l’evento conclusivo che porterà a scoprire chi si è distinto nelle varie categorie ...

[LA CERIMONIA ] Riconoscimento per Barbara Piazza, Silvana Tridello, Emanuela Sanna e Daniela Volpe, il premio è dedicato a Lucia Bartolini, giudice del distretto della Corte d'Appello di Venezia, e g ...Sarà trasmesso in streaming l’evento conclusivo che porterà a scoprire chi si è distinto nelle varie categorie ...