Variante inglese in Bergamasca Dopo Treviglio, nuovo caso in città (Di venerdì 22 gennaio 2021) Dopo Treviglio, positivo in città un ventenne: non è rientrato dal Regno Unito, negativo al tampone rapido. Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 22 gennaio 2021), positivo inun ventenne: non è rientrato dal Regno Unito, negativo al tampone rapido.

Agenzia_Ansa : La Germania propone misure anti-Covid aggiuntive. In Francia non riapriranno gli impianti da sci #ANSA - lorepregliasco : Ottima notizia: il vaccino Pfizer è efficace sulla 'variante inglese' - fattoquotidiano : Olanda verso il coprifuoco da domani: prima volta nel dopoguerra. Due casi variante inglese a Pechino: in lockdown… - Nilla18101335 : RT @MilaSpicola: *Covid: arriva variante inglese a Mantova e Cremona, 10 contagi* Non era un “se” ma un “quando” Lungimiranza vorrebbe ade… - iuvinale_n : @aishyte @Lu_zialadybug @DPCgov Esatto iniziare subito con questi che intanto coprono la variante Inglese -