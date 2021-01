Valore Real Brasiliano | ecco il dato di oggi

Leggi su android-news.eu

(Di venerdì 22 gennaio 2021) Ilè la moneta del Brasile dal 1994, infatti prima si sono susseguite il Mil Reis, il Cruzeiro, il Cruzeiro Novo, il Cruzado, il Cruzado Novo e il Cruzeiroe. Perchè dovremmo interessarci aldel? Semplice, perchè è la moneta più usata nel Sudamerica e quindi nel caso in cui stessimo programmando un viaggio a quelle latitudini (anche se ora non è proprio il momento adatto), sarebbe importante sapere quale è il cambio tra questa valuta e l’Euro. Ma a questa valuta sono anche molto interessati i traider, cioè le persone che investono in Borsa. Perchè è importante conoscere ildel? Come già accennato, conoscere ildel...