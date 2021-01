Valentina Lodovini e quel clamoroso Premio Oscar: è successo nel 2018 (Di venerdì 22 gennaio 2021) A distanza di quasi due anni dall’ultima apparizione sul piccolo schermo torna in televisione Valentina Lodovini, la bella e brava attrice, umbra di nascita ma toscana di adozione, sarà protagonista del film “10 giorni senza mamma”, prima tv assoluta, su Canale 5. Valentina Lodovini, 42 anni lo scorso 14 maggio, è una delle migliori attrici dell’attuale panorama italiano. Al suo attivo pellicole di grande successo di pubblico e critica come “L’Amico di Famiglia” del Premio Oscar Paolo Sorrentino, “Fortàpasc” di Marco Risi e la “doppietta” “Benvenuti al Sud”, “Benvenuti al Nord” con Claudio Bisio ed Alessandro Siani. Valentina Lodovini protagonista di 10 giorni senza mamma Nel film in onda questa sera, 22 gennaio, “10 ... Leggi su ck12 (Di venerdì 22 gennaio 2021) A distanza di quasi due anni dall’ultima apparizione sul piccolo schermo torna in televisione, la bella e brava attrice, umbra di nascita ma toscana di adozione, sarà protagonista del film “10 giorni senza mamma”, prima tv assoluta, su Canale 5., 42 anni lo scorso 14 maggio, è una delle migliori attrici dell’attuale panorama italiano. Al suo attivo pellicole di grandedi pubblico e critica come “L’Amico di Famiglia” delPaolo Sorrentino, “Fortàpasc” di Marco Risi e la “doppietta” “Benvenuti al Sud”, “Benvenuti al Nord” con Claudio Bisio ed Alessandro Siani.protagonista di 10 giorni senza mamma Nel film in onda questa sera, 22 gennaio, “10 ...

zazoomblog : Valentina Lodovini “Lo mandai a quel paese”: incredibile retroscena è successo all’inizio della sua carriera -… - zazoomblog : Valentina Lodovini “15 anni” scatto sorprendente: l’avreste riconosciuta? - #Valentina #Lodovini #anni” #scatto - gi0de : RT @faberskj: Ho visto due film in tre giorni con @FabioDeLuigi: in uno limonava con Laetitia Casta e Valentina Lodovini. Nell’altro con Mi… - SchoneKapelle : @faberskj @FabioDeLuigi Valentina Lodovini mi fa un sangue che non hai idea. Mi fa impazzire. - faberskj : Ho visto due film in tre giorni con @FabioDeLuigi: in uno limonava con Laetitia Casta e Valentina Lodovini. Nell’al… -

Ultime Notizie dalla rete : Valentina Lodovini Valentina Lodovini ha un fidanzato o un marito? Tutti i dettagli sul grande amore della bella attrice umbra Cinematographe.it - FilmIsNow “10 giorni senza mamma”: trama, cast e trailer

“10 giorni senza mamma” è un film del 2019 diretto da Alessandro Genovesi. In questa commedia Fabio De Luigi interpreta un padre completamente assorbito dal suo lavoro. Quando la moglie (Valentina Lod ...

Dina De Bufalo: età, fidanzato, carriera, Amici – Tutto su di lei – FOTO

Dina De Bufalo: età, fidanzato, carriera, Amici - Tutto su di lei - FOTO - Diana Del Bufalo è un' attrice italiana molto nota al grande pubblico. Questa sera, venerdì 22 gennaio, la vedremo protagoni ...

“10 giorni senza mamma” è un film del 2019 diretto da Alessandro Genovesi. In questa commedia Fabio De Luigi interpreta un padre completamente assorbito dal suo lavoro. Quando la moglie (Valentina Lod ...Dina De Bufalo: età, fidanzato, carriera, Amici - Tutto su di lei - FOTO - Diana Del Bufalo è un' attrice italiana molto nota al grande pubblico. Questa sera, venerdì 22 gennaio, la vedremo protagoni ...