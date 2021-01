Vaccino Pomezia-Oxford, ritardi anche per Astrazeneca: ecco perché (Di venerdì 22 gennaio 2021) Come è stato reso noto nei giorni scorsi la Pfizer ha deciso di ridurre le dosi di Vaccino destinate all’Italia. Purtroppo la stessa strada la sta prendendo anche il Vaccino Astrazeneca. Leggi anche: ritardi nelle consegne del Vaccino Pfizer nel Lazio: «Modalità a singhiozzo, così grossi problemi al sistema» Il ritardo e le dosi A causa di problemi tecnici riguardanti la produzione, la prima consegna del Vaccino Astrazeneca per l’Unione Europea non raggiungerà l’obiettivo che era stato precedentemente prefissato. A renderlo noto, il Guardian, che ha riportato la nota di un portavoce della casa farmaceutica: “I volumi iniziali saranno inferiori a quanto originariamente previsto a causa della riduzione dei rendimenti in un sito di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 22 gennaio 2021) Come è stato reso noto nei giorni scorsi la Pfizer ha deciso di ridurre le dosi didestinate all’Italia. Purtroppo la stessa strada la sta prendendoil. Legginelle consegne delPfizer nel Lazio: «Modalità a singhiozzo, così grossi problemi al sistema» Il ritardo e le dosi A causa di problemi tecnici riguardanti la produzione, la prima consegna delper l’Unione Europea non raggiungerà l’obiettivo che era stato precedentemente prefissato. A renderlo noto, il Guardian, che ha riportato la nota di un portavoce della casa farmaceutica: “I volumi iniziali saranno inferiori a quanto originariamente previsto a causa della riduzione dei rendimenti in un sito di ...

CorriereCitta : Vaccino Pomezia-Oxford, ritardi anche per Astrazeneca: ecco perché - NonXcaso : RT @Guido44895392: @pbecchi @marrone_tommaso Ma cosa aspettano ancora quelli dell'EMA ad approvare un VERO vaccino a vettore virale come l'… - Comune_Pomezia : Emergenza Coronavirus, Regione Lazio: slittano al 1* febbraio le prenotazioni del vaccino anti-Covid per gli over 8… - Carla78501510 : RT @Guido44895392: @pbecchi @marrone_tommaso Ma cosa aspettano ancora quelli dell'EMA ad approvare un VERO vaccino a vettore virale come l'… - Paolo24990399 : Abbiamo il nostro vaccino di Pomezia, non abbiamo bisogno di questi Infami della Pfizer! Hai capito Arcuri testa di cazzo! -