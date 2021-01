Vaccino Pfizer | arriveranno meno dosi anche nei prossimi giorni

(Di venerdì 22 gennaio 2021) La fornitura dovrebbe regolarizzarsi dalla prossima settimana, ma intanto il cambio di programma ha portato allo stop per la prima dose in alcune Regioni per garantire i richiami di chi ha già avuto ...

fanpage : ?? La situazione si sblocca, una buona notizia sul fronte vaccini - lorepregliasco : Ottima notizia: il vaccino Pfizer è efficace sulla 'variante inglese' - PiazzapulitaLA7 : Le conseguenze della riduzione delle consegne del vaccino Pfizer in Italia. #Piazzapulita @GiannattasioLi - David_Rossi70 : RT @lucianocapone: Il 31/12 scrivevo che era falsa la notizia diffusa dal Commissario secondo cui era solo grazie alle 'siringhe di Arcuri'… - FabioMontale : RT @PMO_W: Dicono al @Tg3web che sembra #Pfizer non abbia rallentato le consegne (o le abbia fatto assai meno) dove il vaccino è stato paga… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Pfizer

Molte regioni italiane sono state costrette a sospendere o rallentare la campagna di vaccini contro il Covid dopo i ritardi di Pfizer nella consegna delle dosi. Ecco come proseguono le vaccinazioni, r ...Roma, 22 gen. (Adnkronos Salute) - "In questo momento il Paese più avanti nelle vaccinazioni è Israele, e non vi nascondo che ogni mattina io osservo i dati che provengono da quel Paese per trovare qu ...