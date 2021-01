Vaccino over 80 nel Lazio, slitta la partenza: troppi ritardi, ecco quando si comincia e come prenotarsi (Di venerdì 22 gennaio 2021) Vaccino agli over 80 nel Lazio non si parte più il 1° febbraio, ma tutto slitta di una settimana. Lo ha annunciato poco fa l’Unità di Crisi della Regione. La campagna vaccinale, con i ritardi delle consegne da parte di Pfizer, sta rallentando in tutta Italia e ora gli over 80 dovranno aspettare l’8 febbraio con le prenotazioni online che, invece, partiranno il 1°del prossimo mese. Leggi anche: Arcuri “Dalla Pfizer la prossima settimana il 20% di dosi in meno” “A causa dei ritardi nelle forniture Pfizer i vaccini per gli over 80 anni slittano al 1° febbraio per quanto riguarda le prenotazioni online (sul sito SaluteLazio.it) e le somministrazioni prenderanno il via a partire da lunedì 8 febbraio con uno ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 22 gennaio 2021)agli80 nelnon si parte più il 1° febbraio, ma tuttodi una settimana. Lo ha annunciato poco fa l’Unità di Crisi della Regione. La campagna vaccinale, con idelle consegne da parte di Pfizer, sta rallentando in tutta Italia e ora gli80 dovranno aspettare l’8 febbraio con le prenotazioni online che, invece, partiranno il 1°del prossimo mese. Leggi anche: Arcuri “Dalla Pfizer la prossima settimana il 20% di dosi in meno” “A causa deinelle forniture Pfizer i vaccini per gli80 annino al 1° febbraio per quanto riguarda le prenotazioni online (sul sito Salute.it) e le somministrazioni prenderanno il via a partire da lunedì 8 febbraio con uno ...

