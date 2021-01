Vaccino ModeRNA causa reazioni cutanee gravi (Di venerdì 22 gennaio 2021) Lo scorso dicembre 2020, gli esperti sanitari della Food and Drug Administration (FDA) hanno avvertito che il Vaccino ModeRNA contro il coronavirus (COVID-19) ha ancora un altro effetto collaterale negativo: dopo la vaccinazione, le persone con filler cosmetici del viso hanno sperimentato “gonfiore e infiammazione“. La maggior parte dei destinatari del Vaccino coronavirus di ModeRNA hanno sperimentato lievi effetti collaterali come mal di testa, stanchezza e dolore al sito di iniezione. I destinatari del Vaccino che hanno avuto precedenti filler dermici, ma non iniezioni di Botox, possono anche sperimentare un temporaneo gonfiore del viso. I dati hanno mostrato che il gonfiore era legato al Vaccino COVID-19. A ... Leggi su databaseitalia (Di venerdì 22 gennaio 2021) Lo scorso dicembre 2020, gli esperti sanitari della Food and Drug Administration (FDA) hanno avvertito che ilcontro il coronavirus (COVID-19) ha ancora un altro effetto collaterale negativo: dopo la vaccinazione, le persone con filler cosmetici del viso hanno sperimentato “gonfiore e infiammazione“. La maggior parte dei destinatari delcoronavirus dihanno sperimentato lievi effetti collaterali come mal di testa, stanchezza e dolore al sito di iniezione. I destinatari delche hanno avuto precedenti filler dermici, ma non iniezioni di Botox, possono anche sperimentare un temporaneo gonfiore del viso. I dati hanno mostrato che il gonfiore era legato alCOVID-19. A ...

riotta : 100 milioni di dosi di vaccino per gli Stati Uniti @pfizer @moderna_tx ritardi ovunque - TerrinoniL : In Usa solo 10 reazioni allergiche gravi a vaccino Moderna - Salute & Benessere - InesSanta7 : RT @UnioneSarda: #Sardegna - In arrivo nell'Isola 12.780 dosi di vaccino anti-#Covid19 Pfizer: 'Su Moderna aspettiamo notizie' https://t.co… - RodomontiMarco : In california sospendono il vaccino moderna, in italia è approvato dall'aula, pronto ad essere somministrato. - UnioneSarda : #Sardegna - In arrivo nell'Isola 12.780 dosi di vaccino anti-#Covid19 Pfizer: 'Su Moderna aspettiamo notizie' -