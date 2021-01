Vaccino in Campania, De Luca: “Noi penalizzati, pronti a far invalidare piano nazionale” (VIDEO) (Di venerdì 22 gennaio 2021) Covid 19 in Campania: il governatore De Luca sottolinea come siano “inaccettabili” le differenze sulle forniture del Vaccino. Sulle scuole: “L’obiettivo è evitare focolai”. Nella consueta diretta Facebook del venerdì pomeriggio, il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, sottolinea un tema molto caldo di questi giorni: le forniture del Vaccino anti Covid 19. Il numero Leggi su 2anews (Di venerdì 22 gennaio 2021) Covid 19 in: il governatore Desottolinea come siano “inaccettabili” le differenze sulle forniture del. Sulle scuole: “L’obiettivo è evitare focolai”. Nella consueta diretta Facebook del venerdì pomeriggio, il governatore della, Vincenzo De, sottolinea un tema molto caldo di questi giorni: le forniture delanti Covid 19. Il numero

Notiziedi_it : Vaccino Covid, la Campania è a rischio stop: furia De Luca contro Arcuri - robertopontillo : RT @ciropellegrino: #DeLuca: 'Se non avremo più vaccini #Covid in #Campania pronti a impugnare il piano di Arcuri' - ciropellegrino : #DeLuca: 'Se non avremo più vaccini #Covid in #Campania pronti a impugnare il piano di Arcuri' - TeleradioNews : NESSUNA PRIMA PUNTURA DI VACCINI IN CAMPANIA , DE LUCA SU TUTTE LE FURIE - Affaritaliani : De Luca in Campania ha fatto il figo Ma come fa con i richiami del vaccino? -