Vaccino Covid, Roberto Burioni: 'Dati incoraggianti da Israele. Pfizer e Moderna efficaci' (Di venerdì 22 gennaio 2021) Buone notizie da , dove sembra che i vaccini anti comincino a fare effetto. Lo afferma il virologo dell'Università San Raffaele di Milano, . Queste sono state le sue parole: 'In questo momento il ... Leggi su leggo (Di venerdì 22 gennaio 2021) Buone notizie da , dove sembra che i vaccini anti comincino a fare effetto. Lo afferma il virologo dell'Università San Raffaele di Milano, . Queste sono state le sue parole: 'In questo momento il ...

HuffPostItalia : Il senatore Ciampolillo: 'Il vaccino anti-Covid? Non mi serve, sono vegano' - MolinariRik : Grazie al buon lavoro della Regione Piemonte sara’ possibile la distribuzione del vaccino covid in ben 1600 farmaci… - MediasetTgcom24 : Trento, ricevono soluzione fisiologica al posto del vaccino anti-Covid #covid - ciropellegrino : #DeLuca: 'Se non avremo più vaccini #Covid in #Campania pronti a impugnare il piano di Arcuri' - Alex78746010 : #t?agad?al?a7 chiedetevi pure chi cazzo ci va a votare!!??? Perché non sta scritto che gli Italiani a bacchetta dev… -