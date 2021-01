Vaccino Covid, priorità per il personale educativo. Lettera (Di venerdì 22 gennaio 2021) inviata da Gianluca Parisi - Con la riapertura in presenza delle scuole al 50% riaprono anche i convitti nazionali e quelli annessi alle scuole secondarie pubbliche. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 22 gennaio 2021) inviata da Gianluca Parisi - Con la riapertura in presenza delle scuole al 50% riaprono anche i convitti nazionali e quelli annessi alle scuole secondarie pubbliche. L'articolo .

HuffPostItalia : Il senatore Ciampolillo: 'Il vaccino anti-Covid? Non mi serve, sono vegano' - MolinariRik : Grazie al buon lavoro della Regione Piemonte sara’ possibile la distribuzione del vaccino covid in ben 1600 farmaci… - petergomezblog : Vaccino anti-Covid, Fondazione Gimbe: “A rischio le seconde dosi, Regioni accantonino fiale. Meno contagi grazie al… - DarkeneFabiana : RT @UtherPe1: Pfizer con un investimento di 2 mld di dollari ha sviluppato il vaccino per il Covid, l'Italia con gli stessi soldi circa, ha… - LeggoSono : RT @UtherPe1: Pfizer con un investimento di 2 mld di dollari ha sviluppato il vaccino per il Covid, l'Italia con gli stessi soldi circa, ha… -