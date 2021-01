Vaccino Covid, anche AstraZeneca rallenta: in Europa il 60% in meno di dosi (Di venerdì 22 gennaio 2021) Dopo Pfizer anche AstraZeneca annuncia di non poter rispettare il numero di dosi di Vaccino promesse per il primo trimestre. Il piano vaccinale approntato da Domenico Arcuri in questo inizio 2021 continua a subire dei rallentamenti. Dopo un paio di settimane positive, in cui l’Italia è riuscita a somministrare un alto numero di dosi di L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 22 gennaio 2021) Dopo Pfizerannuncia di non poter rispettare il numero didipromesse per il primo trimestre. Il piano vaccinale approntato da Domenico Arcuri in questo inizio 2021 continua a subire deimenti. Dopo un paio di settimane positive, in cui l’Italia è riuscita a somministrare un alto numero didi L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

MediasetTgcom24 : Trento, ricevono soluzione fisiologica al posto del vaccino anti-Covid #covid - MolinariRik : Grazie al buon lavoro della Regione Piemonte sara’ possibile la distribuzione del vaccino covid in ben 1600 farmaci… - Agenzia_Ansa : Soluzione fisiologica iniettata al posto del #vaccino. È accaduto in #Trentino a 12 operatori sanitari #ANSA #Covid… - ASchwibach : In Vaticano somministrati 1.500 dosi del vaccino anti-Covid-19 Comirnaty di Pfizer/BioNTech -… - sunsetodown : RT @ItalianPolitics: Adesso è ufficiale: AstraZeneca ridurrà le forniture di vaccino anti-Covid alla UE. -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Covid Vaccino Covid, Roberto Burioni: «Dati incoraggianti da Israele. Pfizer e Moderna efficaci» Il Messaggero Un punto vaccini nella Fagianeria del Museo di Capodimonte

Ci sarà dunque pure la Fagianeria del Real Bosco di Capodimonte tra le sedi vaccinali nella città di Napoli. Il Museo e Real Bosco parteciperà alla campagna di vaccinazione di massa dell'Asl Napoli 1 ...

Covid, allerta per varianti virus: quella del Regno Unito è la più mortale

I dati che danno sostanza all’annuncio non sono stati ancora pubblicati, ma il premier britannico Boris Johnson ha parlato «di alcune prime evidenze registrate in questo senso» ...

Ci sarà dunque pure la Fagianeria del Real Bosco di Capodimonte tra le sedi vaccinali nella città di Napoli. Il Museo e Real Bosco parteciperà alla campagna di vaccinazione di massa dell'Asl Napoli 1 ...I dati che danno sostanza all’annuncio non sono stati ancora pubblicati, ma il premier britannico Boris Johnson ha parlato «di alcune prime evidenze registrate in questo senso» ...