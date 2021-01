Vaccini, il ministro tedesco Spahn loda la strategia italiana: “Prima i sanitari, funziona più velocemente” (Di venerdì 22 gennaio 2021) “In Italia sono stati vaccinati Prima i sanitari. Questo funziona più velocemente“. Il ministro della Salute tedesco, Jens Spahn, in conferenza stampa a Berlino loda la strategia della campagna vaccinale contro il coronavirus in Italia. In un passaggio dedicato al confronto con altri paesi sulla velocità delle somministrazioni, Spahn ha sottolineato che la Germania ha iniziato soprattutto con i pazienti molto anziani e le case di cura, dedicandosi contemporaneamente anche ai sanitari. Nei giorni scorsi anche il giornale tedesco Die Welt aveva sottolineato la velocità con cui l’Italia stava procedendo alla vaccinazione della popolazione, Prima che i ritardi di Pfizer ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 22 gennaio 2021) “In Italia sono stati vaccinati. Questopiù“. Ildella Salute, Jens, in conferenza stampa a Berlinoladella campagna vaccinale contro il coronavirus in Italia. In un passaggio dedicato al confronto con altri paesi sulla velocità delle somministrazioni,ha sottolineato che la Germania ha iniziato soprattutto con i pazienti molto anziani e le case di cura, dedicandosi contemporaneamente anche ai. Nei giorni scorsi anche il giornaleDie Welt aveva sottolineato la velocità con cui l’Italia stava procedendo alla vaccinazione della popolazione,che i ritardi di Pfizer ...

